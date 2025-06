63enne muore soffocato dopo aver mangiato una fetta di prosciutto, tragedia a Leuca

Una tranquilla mattinata si è trasformata in tragedia nella giornata di ieri, quando, a Santa Maria di Leuca, dove un uomo di 63 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche. L’incidente si è verificato poco prima delle 13 in via Cristoforo Colombo.

La vittima, originaria di Martano e ospite di una struttura sanitaria del posto, aveva appena terminato di fare la spesa in un supermercato della zona, accompagnato dalla sorella. Una volta usciti, l’uomo ha deciso di assaggiare una fetta di prosciutto crudo appena comprato. Pochi istanti dopo aver deglutito il primo boccone, ha iniziato a manifestare gravi difficoltà respiratorie.

Nel disperato tentativo di trovare aiuto, i due si sono diretti verso una vicina farmacia. Purtroppo, l’uomo è crollato privo di sensi sulla rampa d’ingresso dell’esercizio. La farmacista di turno e un infermiere libero dal servizio, che si trovava all’interno della farmacia, sono intervenuti immediatamente, mettendo in atto le manovre di disostruzione.

Nonostante la prontezza dei soccorsi e il rapido arrivo del personale sanitario del 118, ogni sforzo di rianimazione si è rivelato vano. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Tricase per eseguire i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.