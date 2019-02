Ripetuti abusi nei confronti di un adolescente? 70enne indagato per violenza sessuale

La Procura chiede l’ascolto dell’adolescente, presunta vittima delle “attenzioni morbose” di un uomo molto più grande.

Il pm Stefania Mininni ha avanzato richiesta d’incidente probatorio. Il gip Giovanni Gallo dovrebbe fissare a breve l’ascolto protetto alla presenza di uno psicologo. In quella sede, verrà dunque raccolta la testimonianza del ragazzo, la cui attendibilità dovrà essere vagliata dallo specialista.

L’indagato, un 70enne di un paese alle porte di Lecce, risponde del reato continuato di violenza sessuale. È assistito dall’avvocato Michele Palazzo, che in quella sede potrà nominare un consulente tecnico di parte.

Le indagini hanno preso avvio dalla denuncia della madre del ragazzo, presentata alla fine dello scorso anno, ai carabinieri della locale stazione. Il figlio di appena 13 anni sarebbe stato molestato in più occasioni dal presunto pedofilo. Gli abusi sessuali inoltre sarebbero stati messi in atto dal 70enne, approfittando dello stato d’indigenza del ragazzino.

L’indagato a piede libero in questo procedimento, è attualmente ristretto in carcere per altre vicende giudiziarie. L’uomo ha, infatti, alle spalle una serie di precedenti penali per i reati di violenza sessuale e in materia di droga.

L’inchiesta servirà dunque anche ad appurare se l’episodio contestato al 70enne sia un caso isolato.