Tragica scoperta in una campagna di Taurisano, 70enne trovato senza vita

Drammatica scoperta in una campagna di Taurisano, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di un 70enne, proprietario del terreno che si affaccia sulla strada provinciale che conduce alla vicina Presicce-Acquarica. L’orologio aveva da poco segnato le 15.30 quando è scattato l’allarme, ma l’intervento dei sanitari del 118 è stato, purtroppo, inutile. Per Angelo Eugenio Potenza, questo il suo nome, non c’era più nulla da fare.

Toccherà agli agenti del Commissariato locale, diretti dal vicequestore Salvatore Federico, cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Accanto al corpo, riverso per terra, i poliziotti hanno trovato segni di un incendio. E anche sul volto dell’uomo erano visibili delle bruciature.

Che cosa può essere successo? Impossibile dirlo, almeno per il momento. Forse il 70enne ha appiccato il fuoco ad un cumulo di sterpaglie. E quando si è accorto che le fiamme, alimentate dal vento, stavano prendendo il sopravvento ha tentato di spegnerle senza avere il tempo per farlo. Forse a causa di un malore, rivelatosi fatale o di un intossicazione da fumo si è accasciato al suolo. Ipostesi, come detto.

Qualche risposta in più potrebbe arrivare dall’autopsia. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno la salma del 70enne è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi”, in attesa degli accertamenti del medico legale.

Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco.