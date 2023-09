Perde l’equilibrio e cade dal balcone del terrazzo della sua abitazione, 74enne in ospedale

Ha perso l’equilibrio ed è caduta dal balcone della propria abitazione.

Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi a Felline, dove, intorno alle ore 10.00, ripetiamo, una 74enne ha perso l’equilibrio, forse a causa di un malore ed è caduta dal balcone, terminando sul terrazzo del piano sottostante.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che con l’ausilio di un’autoscala, hanno raggiunto la vittima per poi affidarla ai sanitari del 118.

Il personale medico, ha quindi prestato i primi soccorsi in loco alla 74enne, per poi trasportarla a sirene spiegate presso l’Ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano, dove le sarebbe stata riscontrata la frattura del femore, ma saranno svolti ulteriori accertamenti per scongiurare il rischio che vi siano altre ferite.

Sul luogo della mancata tragedia, anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica dell’accaduto.