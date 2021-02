Armato di coltello minaccia la moglie, tragedia sfiorata in Via Merine a Lecce

Non appena si sono udite le urla, si è subito pensato al peggio, forse perché, negli ultimi tempi la comunità salentina è stata sconvolta dai tragici omicidi di Eleonora Manta e Daniele De Santis, nel settembre scorso e di Sonia Di Maggio, avvenuto nella serata di lunedì scorso a Specchia Gallone, frazione di Minervino di Lecce. Fortunatamente il tutto si è risolto con un grande, grandissimo spavento e non siamo costretti a raccontare un nuovo dramma.

Nella mattinata di oggi, in Via Merine a Lecce, un uomo, un pensionato 75enne, in preda a una crisi di nervi, ha inveito contro la moglie, minacciandola con un coltello da cucina.

Le fortissime urla della donna hanno spaventato i vicini che, non appena uditele, hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto, non appena allertati, sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti di Polizia della Questura di Lecce che, hanno fatto ingresso all’interno dell’abitazione dove si stava consumando la lite e hanno riportato alla calma il 75enne. Poi, medici e infermieri, hanno prestato le prime cure a entrambi, per poi condurli presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per compiere gli accertamenti necessari.