Investito da un furgone mentre si trova in sella alla bicicletta, 78enne in codice rosso al “Fazzi”

Ancora un incidente grave in territorio salentino e la vittima, come è avvenuto altre volte, è una persona che si trovava a bordo di una bicicletta.

Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11.00, sulla strada che collega Cavallino a San Cesario, per cause ancora da chiarire, un uomo, un 78enne, mentre percorreva la via in sella a una bicicletta, è stato investito da un furgone.

Sul posto, non appena lanciato l’allarme, sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo aver prestato i primi soccorsi in loco, hanno trasportato la vittima a sirene spiegate in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Con loro anche i militari dell’Arma dei Carabinieri i gli agenti di Polizia Locale del Comune di Cavallino, che si sono messi all’opera compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza la dinamica che ha provocato il sinistro. Utile alle investigazioni potranno essere le testimonianze di potenziali testimoni dei fatti.

Gli uomini delle Forze dell’Ordine, hanno, altresì, regolato la circolazione stradale, rimasta congestionata da quanto avvenuto.