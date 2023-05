Investito da un’autovettura mentre attraversa la strada, 82enne in codice rosso al “Fazzi”

Si trova ricoverato in prognosi riservata in ospedale, l’anziano che nella serata di ieri è stato investito a Campi Salentina.

Le lancette dell’orologio avevano superato le 19.00, quando, da una prima ricostruzione di quanto accaduto, sembrerebbe che l’uomo stesse attraversando la strada in Via Nino di Palma, nel centro della del Nord Salento, quando, è sopraggiunta una Toyota Yaris condotta da un 19enne, che lo ha travolto.

Immediatamente, è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo avergli praticato le prime cure in loco, lo hanno condotto in condotto a sirene spiegate in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul luogo del sinistro anche i Carabinieri della Stazione locale, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza i fatti.