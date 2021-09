82enne morto dopo un incidente stradale sulla statale di Campi. Assolto l’automobilista

Arriva l’assoluzione per l’automobilista finito sotto processo per la morte di un 82enne di Salice Salentino, deceduto dopo un incidente stradale. Il giudice monocratico Edoardo D’Ambrosio ha assolto, “perché il fatto non sussiste”, un 41enne di Surbo. È stata così accolta la richiesta di assoluzione avanzata dall’avvocato Diego De Cillis. Il legale è riuscito a dimostrare come il conducente alla guida di una Mini Cooper non guidasse ad una velocità superiore al limite consentito.

I fatti

Il tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 16.00, del 22 gennaio del 2016, sulla Statale 7 ter Campi-Guagnano. Francesco Tramacere, 82enne di Salice Salentino è morto per le ferite riportate durante l’incidente.

L’82enne mentre percorreva la strada, a bordo della sua Fiat Punto si è scontrato frontalmente con una seconda macchina, una Mini Cooper. È così finito fuori strada, riportando gravi ferite. Portato al Vito Fazzi di Lecce, è spirato in serata intorno alle 23. Anche l’altro conducente è rimasto ferito, ma in maniera meno grave.

Sulla base della consulenza tecnica, sarebbe emerso che il 41enne di Surbo guidasse a 115 kmh ( il limite consentito è 90 kmh). Nel corso del dibattimento è, invece, emerso come l’automobilista non avesse superato il limite di velocità.