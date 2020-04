Anziana positiva al covid-19 al Dea di Lecce, proveniva da una casa di riposo del Capo di Leuca

Un nuovo caso di contagio da covid-19, accertato in ospedale, per una signora proveniente da una rssa del Salento.

Una 86enne originaria di Salve, ospite di una residenza per anziani del Capo di Leuca, è stata trasferita, in data 20 marzo presso il “Vito Fazzi” di Lecce per altre patologie. In quest’occasione è stata sottoposta a tampone che ha dato un esito negativo. Nelle scorse ore, invece, è emersa la sua positività al Coronavirus. La donna, nella giornata di sabato è stata ricoverata al Dea, seppur asintomatica.

Saranno comunque i successivi esami, a stabilire con esattezza in che modo e dove sia avvenuto il contagio. E si cercherà di capire se ci siano casi di positività al coronavirus che abbiano un collegamento con la suddetta rssa del Capo di Leuca. Intanto, sono stati disposti i tamponi per tutti gli ospiti della struttura e gli esiti si sapranno nelle prossime ore. A ogni modo, considerando il tempo trascorso dal suo trasferimento dalla casa di riposo, le probabilità che l’86enne abbia contratto il virus all’interno della rssa, risultano al momento basse.

Anche il sindaco di Alessano Francesca Tornesello, nelle scorse ore, ha comunicato di avere appreso del contagio dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia ed ha pubblicato una nota sul suo profilo Facebook.

Intanto, sempre nella giornata di sabato, è deceduta un’altra anziana che era stata ospite della Rssa “La Fontanella” di Soleto. L’84enne è morta presso il Dea di Lecce, dove era stata trasferita. Salgono quindi a 14, i morti accertati provenienti dalla casa di riposo. Fortunatamente, nel frattempo sono arrivati anche i confortanti dati sui guariti. Ben 17 tamponi sono risultati negativi nelle ultime ore.

Invece, continuano le indagini della magistratura, dopo gli esposti dei parenti degli anziani ospiti della Rssa “La Fontanella” di Soleto. Il fascicolo, al momento a carico di ignoti, è nelle mani del sostituto procuratore Alberto Santacatterina, con il coordinamento del procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone. L’ipotesi di reato è “abbandono di persone incapaci”.