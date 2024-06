Esce dall’ospedale e percorre la Tangenziale Est contromano, la Polizia Penitenziaria evita la tragedia

È uscito dall’ospedale e ha percorso la Tangenziale contromano, fortunatamente gli agenti di Polizia Penitenziaria, si sono accorti di quello che stava accadendo e sono riusciti a evitare incidenti.

Nella mattinata di oggi, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 12.15, una pattuglia della Polizia Penitenziaria mentre si accingeva a dare il cambio ai colleghi del servizio di piantonamento all’ospedale, ha imboccato la Tangenziale Est direzione ospedale, notando un’auto, una Renault Clioche marciava contromano sulla corsia opposta.

Gli agenti hanno quindi azionato immediatamente i segnalatori acustici e lampeggianti, riuscendo dopo circa 1 km a fermare il mezzo e a evitare il peggio, successivamente i poliziotti sono riusciti a mettere in sicurezza l’autovettura e il conducente, che è risultato essere un 90enne che ha dichiarato che era uscito dal nosocomio leccese percorrendo l’arteria stradale in senso vietato fino allo svincolo per Brindisi.

“Esprimo apprezzamento e gratitudine ai colleghi – ha affermato il Segretario Regionale di Osapp Puglia Ruggiero Damato. Questa è la Polizia Penitenziaria, un Corpo al servizio del paese a 360° e altro non possiamo fare che fare giungere il nostro plauso”.