Rimane incastrato tra auto e marciapiede dopo l’incidente, 92enne in codice rosso al “Fazzi”

Sono stati momenti di paura quelli vissuti questa mattina a Surbo.

Nella mattinata di oggi, infatti, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 9.20, nel comune salentino, in Via Cirillo, a seguito di un incidente che ha visto coinvolti un’autovettura e un pedone, quest’ultimo, un 92enne, è rimasto incastrato tra la ruota anteriore e il marciapiede.

Chi ha assistito alla scena, ha prontamente lanciato l’allarme e sul posto, sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce che, grazie all’ausilio del kit Pneumatico, hanno sollevato l’autovettura ed estratto l’anziano.

Sul luogo del sinistro anche i sanitari del 118 che hanno dapprima prestato le prime cure in loco all’uomo, per poi trasportarlo d’urgenza in codice rosso, presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Una volta terminate le operazioni di soccorso, sono stati eseguiti tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza come siano andati i fatti. Utile alle investigazioni, potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito all’incidente.