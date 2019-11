Abbandona la nipotina nel parco per svagarsi in sala giochi, così il nonno finisce sotto processo

Lasciò la nipotina di appena sette anni da sola al parco, per andare a svagarsi in una sala giochi? Nelle scorse ore, il nonno paterno è finito sotto processo. Il gup Michele Toriello, al termine dell’udienza preliminare, ha rinviato a giudizio un 61enne di Lecce, con l’accusa di abbandono di minori. L’imputato dovrà presentarsi il 4 febbraio del 2020, dinanzi al giudice monocratico Bianca Todaro per l’inizio del processo. È assistito dall’avvocato Anna Maria Ciardo e potrà dimostrare la propria estraneità alle accuse nel corso del dibattimento.

La segnalazione

I fatti risalgono al 26 giugno del 2018. Tutto è nato quando al 112 è arrivata una segnalazione di una donna che aveva contattato il numero di emergenza per raccontare di aver visto una bambina da sola, al parco giochi di via Balsamo a Lecce. Stava cominciando a fare buio e accanto a lei non c’era nessuno. Quando gli uomini in divisa sono arrivati hanno rintracciato la piccola che era stata affidata dai genitori al nonno paterno. Questi, però, si era allontanato ed è stato rintracciato in una sala giochi, poco dopo.

Il 61enne è stato denunciato ed il pm Maria Vallefuoco ha aperto un’inchiesta, chiedendo in seguito il rinvio a giudizio dell’uomo.