Abbandonano i petardi in un cassonetto a Otranto, scatta il sequestro a carico di ignoti

Forse le restrizioni dovute alla pandemia da coronavirus hanno fatto sì che alla mezzanotte del nuovo anno non venissero sparati per festeggiare il 2021, fatto sta che quei petardi inesplosi, hanno fatto bene di buttarli in un cassonetto della spazzatura e solo l’occhio attento degli operatori ecologici e il pronto intervento delle Forze dell’Ordine hanno fatto in modo che non esplodessero.

Intorno alle ore 09.00 della mattinata di oggi, gli agenti in servizio presso il Commissariato di Polizia di Stato di Otranto, sono stati informati da alcuni operatori ecologici circa la presenza di un pacco sospetto depositato all’interno di un cassonetto dei rifiuti nell’area mercatale.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno proceduto immediatamente a transennare e a mettere in sicurezza l’area prima di ispezionare il pacco che è risultato essere parzialmente aperto su un lato in maniera da poter constatare la presenza all’interno di artifici pirici.

Intorno alle ore 12.00, quindi, è giunto un artificiere del Nucleo Carabinieri di Lecce che ha provveduto a ispezionare il pacco in sicurezza e successivamente a inventariarne il contenuto.

Il contenuto del pacco

All’interno della scatola il militare ha rinvenuto: 15 artifizi pirotecnici privi di classificazione ed etichetta, di forma cilindrica con diametro 2,5 cm. ed altezza 7 cm; 4 Artifizi pirotecnici privi di classificazione ed etichetta, di forma cilindrica con diametro 2,5 cm. ed altezza 5 cm; 41 perfido 1531- f4-351/2013; 13 Wizards 1531-f4-0464/2019; Rhino 0163-f4-006; Psycho3 0163-f4-006; n. 13 Scarface 1531-f4-351/2013; 2 Desperados 0163-006 f4; 1 Rhino18 0163-006 f4; 1 Blackout 0163-006 f4; 1 Super esplosivo8 1531- f4 0464/2018; 3 King mastino 0163-006 f4; 5 Thunder king 1008 f2 69256844; 5 Lupo 28 1531- f4-0464/2018; 11 Tuono gold 20 1531- f4-0464/2014; 14 Black60 1531-f4-0464/2018; 11 Thunder 1531- f4-4664/2019; 4 Super-ultras 1531- f4-0464/2018; 2 Rambo III 0163- f4-006; 4 Superboom 0163- f4-006; 2 Taken 0163-006 f4; 1 Demon 1531-f4-0464/2019; 3 Escobar 0163- f4-006; 2 Terremoto 0163-006-f4; 2 Ombra della notte 0163-006-f4; 3 Rambo17 0163-f4-006; Red devil 0163-006-f4; 4 Dragons 0163-f4-006; 5 Piranha 0163-f4-006; 2 Corleone 1531-f4-0464/2018; 3 Chaos 0163-f4-006; 2 Buldog 1531-f4-0464/2018; 35 Atomyc172 cat.v reg.82 tulps; 5 Bomber77 1531-f4-0464/2018; 20 Atomiyc171 cat. v reg.82 Tulps; 3 petardi cinesi 1809-f2-0665; 4 Orange fuse 146-p1-100-17-50 e 1 Klima p1 0589-p1-0889.

Il materiale esplodente è stato sottoposto a sequestro a carico di ignoti e i petardi privi di categoria, al termine dei colloqui telefonidici con il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, sono stati affidati al Nucleo Artificieri per la successiva distruzione mentre il rimanente materiale classificato consegnato in custodia giudiziale a una ditta che tratta giochi pirotecnici.