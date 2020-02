Inchiesta per presunto abusivismo edilizio: scattano i sigilli al Lido Zen di Gallipoli

Un nuovo sequestro di un lido è in corso in queste ore. L’operazione è eseguita dagli uomini della Guardia costiera di Gallipoli, sulla base di un decreto di sequestro preventivo a firma dal gip Michele Toriello. I sigilli sono stati apposti al lido Zen, in località Baia Verde a Gallipoli, uno dei più rinomati della costa ionica.

L’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone avrebbe evidenziato una serie di abusi edilizi, in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico.

Sono dieci le persone iscritte nel registro degli indagati. Rispondono a vario titolo e in diversa misura dei reati di distruzione e deturpamento di bellezze naturali, lottizzazione abusiva, opere eseguite in assenza di autorizzazione, occupazione del demanio marittimo.