Accatasta per mesi pneumatici sul marciapiede, sanzionato il titolare di un’officina

Per mesi aveva accatastato una montagna di pneumatici sul marciapiede della strada su cui si affaccia la sua officina, incurante del rischio per i passanti e per gli automobilisti e del “pericolo” in caso di incendio. Per questo, gli agenti del Commissariato di Gallipoli sono intervenuti per mettere ordine, anzi far mettere ordine.

Il titolare dell’officina, infatti, oltre ad essere stato sanzionato per occupazione abusiva del suolo pubblico, è stato obbligato a rimuovere immediatamente gli pneumatici. Un muro di gomma che non era certo una cartolina di decoro della città di Gallipoli, animata in questo periodo da tanti turisti.

L’invito della Polizia è quello di prestare attenzione, in modo particolare durante queste giornate che registrano elevate temperature, alla manutenzione delle pertinenze dei propri immobili da cui spesso scaturiscono incendi più o meno gravi e a segnalare comunque tutto ciò che può essere ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità.