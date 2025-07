Accoltella la moglie alla schiena durante una lite per gelosia, tragedia sfiorata a Veglie

Tragedia sfiorata a Veglie, dove una lite andata in scena tra le mura di casa si è conclusa nel sangue. Una donna di 46 anni è stata accoltellata alla schiena dal marito cinquantenne all’interno della loro abitazione nella cittadina. Una ferita profonda, che poteva costarle la vita.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, la discussione – scoppiata per presunti motivi di gelosia – sarebbe rapidamente degenerata. Durante il litigio, l’uomo avrebbe afferrato un coltello da cucina e avrebbe colpito la moglie alla schiena, probabilmente mentre cercava di allontanarsi.

Nonostante la paura, la donna ha trovato la forza di raggiungere la guardia medica per chiedere aiuto. Da lì, è stata accompagnata da un’ambulanza del 118 all’ospedale San Giuseppe di Copertino, dove è giunta in codice rosso. I medici l’hanno sottoposta agli accertamenti del caso, decidendo di tenerla sotto osservazione, anche se le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Arrestato il marito: dovrà rispondere di tentato omicidio

I carabinieri – allertati dalla struttura sanitaria – sono intervenuti per avviare le indagini. Il presunto aggressore, dopo essere stato ascoltato dalle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Ora su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Lecce, si trova ai domiciliari presso l’abitazione di alcuni familiari.

Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e verificare eventuali precedenti episodi di violenza o tensione all’interno della coppia.

Questa vicenda, drammatica ma per fortuna non fatale, riporta alla luce il tema della violenza domestica, che spesso si consuma in silenzio.