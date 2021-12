Lite a colpi di coltello tra fratelli nel Quartiere San Lazzaro, 47enne in gravi condizioni al “Fazzi”

Ancora non sono chiare le motivazioni che hanno portato al gesto e come sempre spetterà alle autorità inquirenti stabilirle, anche se, dalle prime investigazioni sembrerebbe che alla base ci siano questioni di gelosia.

Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri in Piazzetta Congedo – nel Quartiere San Lazzaro – a Lecce, quando, per cause ancora da chiarire, ripetiamo, due fratelli leccesi hanno litigato.

Il litigio è degenerato a tal punto che uno dei due, ha estratto un coltello ferendo l’altro di 47 anni e fuggendo via.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 che dapprima hanno prestato le prime cure in loco alla vittima, per poi trasportarla d’urgenza in codice rosso, presso l’ospedale Vito Fazzi.

Sul luogo dell’aggressione anche gli agenti di Polizia della Questura di Lecce, che hanno ritrovato l’arma e poco dopo, hanno rintracciato l’aggressore che è stato denunciato.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile, diretta dal Vicequestore Alessandro Albini.