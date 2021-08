Aggressione nella notte a Castrignano del Capo, ferisce un uomo con una coltellata e fugge via

Al momento sulla vicenda vige il riserbo più assoluto e forse qualcosa di più la si potrà sapere quando la vittima si sarà ripresa.

Mistero a Castrignano del Capo!!! Nella nottata appena trascorsa, infatti, in Via Roma, per cause ancora da chiarire un uomo è stato aggredito, per poi essere colpito con una coltellata, l’autore del fendente, poi, è fuggito via facendo perdere le proprie tracce

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Tricase e con loro anche i sanitari del 118. Il personale medico, ha dapprima curato in loco la persona aggredita, per poi trasportarla a sirene spiegate presso l’Ospedale “Cardinale Panico”, dove è tutt’ora ricoverata.

I militari dell’Arma sul luogo dei fatti ha compiuto tutti i riscontri del caso per stabilire con esattezza la dinamica dell’aggressione. Utile alle investigazioni potrà essere la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona, oltre che l’ascolto della vittima

Spetterà loro il compito di dare un nome e un volto all’autore.

Maggiori dettagli nelle prossime ore.