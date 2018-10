Ancora riecheggiava la notizia del dramma della gelosia consumatosi a Copertino, dove il 31enne Luca Politi ha accoltellato la propria compagna 28enne all’addome, che nella serata di ieri si è verificato un nuovo tragico episodio.

Vittima dell’aggressione un operaio di Ugento.

Da una primissima ricostruzione sembra che la vittima, nella mattinata di ieri, abbia avuto un incontro con un collaboratore per discutere di alcune questioni economiche in sospeso. Il collega, a quel punto, avrebbe rinviato la discussione al pomeriggio dando appuntamento al malcapitato qualche ora più tardi per prendere insieme un caffè. Ma mai si poteva immaginare quanto potesse accadere.

Giunto il momento del nuovo appuntamento, infatti, senza che neanche avesse inizio il colloquio, è stato colpito con un coltello.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso presso l’ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato ai quali sono affidate le indagini.