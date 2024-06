Al termine della lite accoltella il titolare di un esercizio commerciale, arrestato un uomo

È di una persona ferita e trasportata d’urgenza in ospedale il bilancio di un litigio avvenuto nel centro storico di Lecce, cuore della movida del capoluogo.

Nella tarda serata di ieri, infatti, a seguito di una discussione nei pressi di Piazzetta Vittorio Emanuele, un uomo ha accoltellato il titolare di un esercizio commerciale.

L’aggressore ha cercato la fuga, ma è stato poco dopo bloccato dalle Forze dell’Ordine e arrestato.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure in loco alla vittima, per poi trasportarlo d0urgenza presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul luogo anche gli agenti di polizia della Squadra Volante della Questura di Lecce.

Non è la prima volta che accadono episodi simili nel centro storico, lo scorso 7 ottobre, infatti, un 31enne della provincia, era stato picchiato da un gruppo di ragazzi che poi lo avevano rapinato della collanina d’oro. A seguito del pestaggio l’uomo aveva subito lesioni al volto e la perdita di alcuni denti.