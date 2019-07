La barca va a sbattere sugli scogli: si cercano migranti dispersi nelle acque di Santa Cesarea

Dramma nella notte al largo delle acque salentine. Intorno all’1.30, una imbarcazione con a bordo decine di migranti, è andata a collidere contro una scogliera tra Porto Miggiano e Santa Cesarea Terme.

Non è ancora chiaro come l’incidente nautico si sia verificato, si pensa che possa essere stato il forte vento notturno a spingere gli immigrati verso la roccia. Sta di fatto che il natante che li trasportava è affondato.

Sul veliero viaggiano 18 persone, tutte verosimilmente di nazionalità curda. Nel giro di pochi minuti è stato lanciato l’allarme: l’arrivo dei soccorsi ha permesso di mettere in salvo alcuni dei passeggeri, mentre i Carabinieri della stazione di Maglie hanno fermato un uomo, un turco. Dopo l’interrogatorio è stato arrestato con l’accusa di essere lui lo scafista del viaggio.

Nelle ultime ore, la Capitaneria di Porto ha rintracciato sei persone, tra cui una donna e due minori, mentre i Sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono in acqua per capire se vi siano dispersi, oltre a recuperare i resti della barca a vela. In azione anche alcuni elicotteri.