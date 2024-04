Rissa fra detenuti a “Borgo San Nicola”, agente penitenziario colpito da un pugno

Ancora disordini nel carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce e, ancora una volta, a farne le spese un agente di Polizia Penitenziaria

Nel tardo pomeriggio del 24 Aprile, infatti, sembrerebbe si sia verificata una colluttazione tra detenuti leccesi e baresi presso la sesta sezione del Reparto C2 verosimilmente dovuta a un abuso di sostanze alcooliche. Successivamente, nel corso delle operazioni di accertamento medico sui detenuti coinvolti, uno di loro, di origine leccese, ha colpito violentemente l’agente al volto con un pugno e solo grazie all’immediato intervento dei colleghi si è evitato il peggio.

A darne notizia il Segretario Generale Aggiunto di Osapp, Pasquale Montesano

“Quanto accaduto è da ritenersi di estrema gravità, purtroppo non trascorre giorno senza che gli istituti penitenziari della Puglia non siano triste teatro di eventi critici quali aggressioni, risse e semi-rivolte, tali non solo a rendere vano qualsiasi tentativo di funzionalità del carcere”, afferma Montesano

“Tutto ciò – prosegue – rende precarie e a grave rischio le condizioni di servizio e l’incolumità degli agenti.

Tutte le strutture Pugliesi – conclude – necessitano nell’immediato di interventi strutturali e di un aumento degli organici. Ma di primaria importanza è una maggiore applicazione delle regole che disciplinano la vita di un istituto e della popolazione detenuta.

Agli organi istituzionali e al mondo politico la nostra richiesta di immediata apertura di una stagione di rinnovamento, di riforme oramai irrinunciabili e assunzioni straordinarie”.