Aggrediti due agenti di Polizia Penitenziaria a “Borgo San Nicola”, insorge l’Osapp

Sono stati costretti a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso, dove a uno di loro è stata diagnosticata una prognosi di diversi giorni.

Ennesima aggressione presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola a Lecce, dove, nel tardo pomeriggio di ieri, al primo piano del penitenziario, nel reparto infermeria, un detenuto ha aggredito senza motivazione un Ispettore e un Assistente Capo di Polizia Penitenziaria. Ad avere la peggio il secondo.

La denuncia arriva da Osapp, il Sindacato di Polizia Penitenziaria.

“Ai colleghi giunga la totale vicinanza e mi metto completamente a loro disposizione”, ha dichiarato il Segretario Regionale di Puglia, Ruggiero Damato.

“Per qualsiasi esigenza – prosegue il sindacalista – invito la Dirigenza a costituirsi parte civile, facendo sì che in questo modo venga dato un segnale di concreta attenzione nei confronti dei nostri agenti.

Il 19 giugno, in occasione della festa della Polizia Penitenziaria, presso la Casa Circondariale di Lecce, pur apprezzando l’invito a partecipare da parte della Dirigenza, a malincuore siamo a comunicare che non parteciperemo, in quanto non ci sono le condizioni necessarie per poter festeggiare, considerando le gravi carenze di personale.

A questo si aggiungono l’utilizzo spropositato del lavoro straordinario, la mancata fornitura di vestiario, gradi, fregi, insegne di qualifica, il mancato rinnovo dei tesserini di riconoscimento, l’assenza presso il poligono di tiro del medico di lavoro.

A causa di tutto ciò – conclude Damato – dichiariamo lo stato di agitazione e l’interruzione momentanea di tutte le trattative sindacali, fino a quando non ci saranno segnali concreti. Stiamo anche valutando forme di protesta democratica, anche nella giornata del 19 giugno”.