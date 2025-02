Violenta aggressione nella movida leccese, 21enne in ospedale. Identificato il presunto responsabile

Una violenta aggressione ha scosso l’atmosfera della movida leccese sabato sera, che ha visto vittima un ragazzo di 21 anni costretto al ricovero in ospedale.

A due giorni di distanza, il presunto responsabile, un 26enne, è stato rapidamente identificato e denunciato.

Sembrerebbe che tra i due giovani ci sia stato un primo contatto intorno alle 21:30 nei pressi di Porta San Biagio. La situazione è poi degenerata circa due ore dopo, nei pressi di un locale del centro storico. Qui, il 21enne è stato colpito con un pugno di inaudita violenza, un colpo che lo ha scaraventato a terra privo di sensi, rendendo necessario il suo trasporto d’urgenza in ospedale.

Fortunatamente, le notizie mediche sono incoraggianti, il giovane aggredito è fuori pericolo, anche se rimane sotto osservazione.

Nel frattempo, le forze dell’ordine non si sono arrestate. A meno di 48 ore dall’accaduto, il presunto aggressore è stato identificato e denunciato per lesioni gravi. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità di complici e per valutare l’emissione di misure di prevenzione nei confronti del 26enne.