Aggredito dal padre della ex, 35enne finisce in ospedale

Un uomo di 35 anni è finito in ospedale con un taglio dopo una violenta colluttazione con il padre della sua ex compagna.

Tutto è iniziato con un incontro, apparentemente pacifico, tra il 35enne e la sua ex fidanzata. I due si sono incontrati per strada, ma la conversazione è degenerata rapidamente, sfociando in un acceso diverbio. Dopo aver scambiato parole grosse, si sono congedati, apparentemente senza ulteriori conseguenze.

Ma la storia non finisce qui. La donna, ha chiesto al genitore di andare a prenderla, e quando quest’ultimo lo ha fatto, tra lui e il 35enne è scoppiata una discussione degenerata in una colluttazione, durante la quale il 35enne è rimasto ferito con un taglio.

La vittima è stata trasportata in ospedale, mentre, per l’aggressore invece, è scatta la denuncia

I carabinieri della stazione di Galatina sono al lavoro per ricostruire l’accaduto. Utili alle investigazioni potranno esser la visione di eventuali telecamere presenti in zona e l’acquisizione delle testimonianze di chi potrebbe avere assistito alla scena.