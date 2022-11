Aggredisce la ex a colpi di… automobile! Scene da paura a Maglie

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’ aggressione avvenuta a Maglie, davanti agli occhi di alcuni passanti che hanno chiesto aiuto prima di “immortalare” la scena con il telefonino. Inutile dire che il video, postato sui social, è diventato virale, ma quei frame condivisi e commentati testimoniano la violenza di un 35enne, pare già conosciuto alle forze dell’ordine secondo quanto trapelato, nei confronti della ex. A far scattare la follia, probabilmente, è stata la gelosia, ma toccherà agli uomini in divisa cercare di fare chiarezza.

Nelle drammatiche immagini girate si nota chiaramente l’uomo, al volante della sua auto, che prende di mira la malcapitata, anche lei in macchina. Più e più volte le urta la vettura parcheggiata in strada, fino a quando la donna, approfittando del tempo necessario per fare manovra prima di piombare ancora sull’auto a tutta velocità, è scesa dall’abitacolo ed è scappata a piedi mettendosi al sicuro. Un episodio grave, catturato dal cellulare di una passante, sconvolta per l’accaduto.

Probabilmente, come detto, è stata la gelosia del 35enne a far scattare la sua aggressività. Secondo quanto trapelato, gli uomini delle forze dell’ordine lo hanno denunciato.