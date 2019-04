Scene da Far West al Pronto Soccorso di Lecce, calci e pugni contro guardia giurata e personale sanitario

L’episodio si è verificato intorno alle 20.00 della serata di ieri. Un uomo per cause ancora da chiarire si è scagliato contro il personale. Ennesima aggressione in un nosocomio.