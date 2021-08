Minaccia e aggredisce la mamma e il fratello, si aprono le porte del carcere per un 42enne

Si sono aperte le porte del carcere di Borgo San Nicola per un 42enne di Ugento ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e minacce. Gli episodi di violenza commessi si perpetrerebbero ai danni della madre e del fratello da circa 5 anni. Ma nella giornata di ieri l’escalation di questi atti vergognosi ha portato ad una vera e propria aggressione, a seguito della quale i due familiari sono stati giudicati guaribili rispettivamente in 5 e 7 giorni.

Solo l’immediato intervento dei carabinieri della Stazione di Ugento ha consentito che la violenza non degenerasse in qualcosa di molto più pericoloso. L’uomo nel pieno della furia cieca è stato immobilizzato, arrestato in flagranza di reato ed espletate le formalità di rito condotto presso la Casa Circondariale di lecce, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria informata dai militari.

Come detto, il 42enne risponde dei reati di maltrattamenti in famiglia e minacce.