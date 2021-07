Detenuto aggredisce gli agenti nel reparto infermeria. Damato: “formiamo i poliziotti penitenziari”

L’aggressione agli agenti avvenuta, questa volta, nel reparto infermeria del Carcere di Lecce, ha spinto il segretario regionale di Puglia, Ruggero Damato a (ri)accendere i riflettori sulla polizia penitenziaria, a suo dire, abbandonata a se stessa o costretta a far fronte a situazioni difficili che, secondo Damato, dovrebbero essere gestite in maniera diversa.

L’ultimo fatto è accaduto martedì, 26 luglio, Un detenuto straniero di trent’anni, con diversi problemi psichici alle spalle che richiederebbero – a detta del segretario regionale – cure in strutture sanitarie ha letteralmente divelto la porta del bagno e, dopo averla usata per mandare in frantumi un vetro, si è scagliato contro i poliziotti. Solo la prontezza e la professionalità degli agenti hanno evitato il peggio. Nessuno è rimasto ferito, non fisicamente almeno perché il poliziotto titolare della sezione ha dovuto ricorrere alle cure mediche per lo stato di agitazione causato dalla situazione. Il risultato sono 5 giorni di prognosi.

Per il detenuto è stato necessario il TSO (trattamento sanitario obbligatorio) senza l’uso della forza, come si legge nella nota a firma di Damato che continua a chiedere come mai chi è affetto da gravi patologie psichiche non è assegnato ai Rems, invece, – scrive – di essere “scaricato” sulla Polizia Penitenziaria che non ha la formazione necessaria né i mezzi – tra cui stanze dedicate con la presenza 24 ore su 24 dello specialista Psichiatrico – per gestire i detenuti che hanno bisogno di una attenzione in più.

Si potrebbe, suggerisce Damato, anche ristrutturare e rafforzare la Polizia Penitenziaria con nuove figure professionali come Psicologi, Psichiatri, e poliziotti dedicati al trattamento, separando, di fatto, sicurezza e trattamento.