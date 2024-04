Incidente stradale sulla Cutrofiano – Maglie: messo in salvo l’automobilista coinvolto

Nel cuore della provincia salentina, lungo la strada che collega Cutrofiano a Maglie, si è verificato un incidente stradale che ha destato l’attenzione e soprattutto la preoccupazione dei passanti che nei primi momenti del soccorso hanno tenuto il peggio. Un uomo a bordo di una Fiat Punto ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e terminando la sua corsa contro un muretto a secco.

Le cause esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Fortunatamente, grazie alla pronta reazione dei passanti che transitavano sul posto, l’uomo coinvolto è stato soccorso tempestivamente. Le prime verifiche mediche hanno rassicurato sul suo stato di salute, confermando che non era in pericolo di vita. I mezzi del 118 sono intervenuti prontamente per prestare le cure necessarie e trasportare l’automobilista in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti.

L’episodio, sebbene fortunatamente non abbia avuto esiti gravi, sottolinea l’importanza della prontezza nel soccorrere chi si trova in difficoltà sulle strade, nonché dell’attenzione e della prudenza necessarie nella guida per prevenire incidenti simili.