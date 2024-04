Al termine della perquisizione ‘spunta’ la marijuana, 56enne di Castrignano del Capo in carcere

Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Castrignano del Capo, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura della Repubblica.

Il provvedimento riguarda un 56enne del luogo e scaturisce a seguito di una mirata e specifica attività di polizia, finalizzata al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Solo pochi giorni fa infatti, nel corso di tale attività, i Carabinieri hanno proceduto al controllo dell’uomo, presso la propria abitazione, dando seguito ad una perquisizione domiciliare.

In tale circostanza lo stesso è stato trovato in possesso di 6 grammi marijuana già confezionata e pronta per essere ceduta.

A seguito di ciò l’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria quale detentore di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre quanto rinvenuto è stato invece sottoposto a sequestro.

Ieri mattina quindi, in ottemperanza al provvedimento, i militari hanno dato esecuzione all’ordinanza e per l’uomo, al termine delle formalità di rito, si sono aperte le porte della Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.

naturalmente che, essendo il procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari, la persona arrestata, è da ritenersi sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.