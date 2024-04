“Micro Discariche”  sul territorio di Neviano, al via piano di controllo e monitoraggio

Il Comando di Polizia Locale del Comune di Neviano ha dato avvio ad un piano di controllo e monitoraggio serrato sul territorio comunale, finalizzati al contrasto dell’abbandono illecito di rifiuti.

Nel corso del monitoraggio e dei controlli sono state rilevate diverse criticità.

Sono stati accertati diversi siti, in varie zone del paese, riscontrando la presenza di “Micro Discariche” con abbandono illecito di rifiuti speciali ingombranti, tra cui materiale di scarto di lavori edili, oltre che rifiuti solidi urbani.

L’azione di risposta sarà capillare e volta ad accertare eventuali trasgressori.

Vi sarà una risposta decisa a questo fenomeno increscioso che minaccia la “pulizia e la salute” della comunità.

La Polizia Locale si avvarrà di strumentazione informatica attraverso l’installazione di foto-trappole, che saranno distribuite strategicamente sul territorio comunale e che permetteranno di monitorare costantemente le aree a rischio, identificando gli eventuali scarichi e i trasgressori, attuando specifica attività di indagine.

In previsione, in funzione di un controllo sul territorio non si esclude ed eventuale utilizzo del drone.