Aggrediscono un conoscente e lo lasciano a terra in una pozza di sangue. Arrestata una coppia di Supersano

Dopo aver aggredito a colpi di bastone un conoscente, lasciandolo steso per terra in una pozza di sangue e in stato di semi-incoscienza, un uomo e una donna di Supersano si sono allontanati a bordo della propria autovettura per far perdere le tracce.

Ci hanno pensato i Carabinieri della Stazione di Ruffano a rintracciarli nei pressi di una stazione di servizio e ad arrestarli immediatamente.

L’aggressione, a quanto risulta dalle prime indagini, è avvenuta per futili motivi ed è stata effettuata a colpi di bastone. Bastoni che sono stati sottoposti a sequestro dagli uomini dell’Arma.

La vittima, che come detto risulta essere un conoscente della coppia arrestata, è stato trovato dagli uomini del 118 a pochi metri dalla propria abitazione riverso a terra in una pozza di sangue.

L’uomo, anche se non è in pericolo di vita, è stato trasportato immediatamente presso l’Ospedale Ferrari di Casarano mentre i due aggressori sono stati tradotti alla Casa Circondariale di Borgo San Nicola a Lecce.