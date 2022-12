Agguato mafioso in un distributore sulla Lecce – Squinzano, ferito al piede un uomo noto alle Forze dell’Ordine

Agguato in pieno stile mafioso nella serata di oggi a Squinzano. Ad essere preso di mira da vari colpi d’arma da fuoco, un volto noto alle Forze dell’Ordine salentine, Roberto Napoletano, implicato nell’inchiesta Vortice-Déjà Vu.

L’uomo, mentre era impegnato a fare benzina in un distributore sulla Lecce – Squinzano, quasi all’ ingresso dell’importante centro del nord Salento, è stato preso di mira dai colpi d’armi da fuoco sparati da un altro mezzo che è sfrecciato poi a tutta velocità dileguandosi.

Napoletano è stato ferito al piede, ma l’agguato avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori visto che la vittima era accompagnata al distributore dalla propria famiglia.

Fortunatamente in quel momento non c’erano altri clienti che sarebbero potuti essere coinvolti in maniera tragica.

A breve maggiori dettagli.