Un pino cede e si abbatte su una costruzione. Nessun ferito ma tanta paura

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’edificio sito in Via Benedetto Croce a Lecce sul quale si è abbattuto un albero di pino dopo essersi sradicato.

L’episodio, che per dinamica avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi. L’albero dal grosso tronco e dai rami importanti ha ceduto all’improvviso e si è adagiato su un palazzo che si affaccia sulla strada a pochi metri dalla rotatoria che congiunge Via Croce con via Pitagora. Il pino ha perso aderenza con il terreno e si è piegato finendo sulla costruzione.

Fortunatamente non ci sono stati danni né alle persone all’interno della palazzina né a quelle che si trovavano per strada. L’arteria è infatti molto trafficata perché consente ai cittadini di raggiungere prima Piazza dei Partigiani per poi recarsi da lì nel centro di Lecce.

Le operazioni di messa in sicurezza sono state condotte dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce.