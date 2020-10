Alezio piange per la scomparsa di Don Antonio Minerba, trovato senza vita in casa

Un malore improvviso, forse una caduta e quel silenzio inspiegabile dopo il consueto buongiorno alla comunità affidato ai social. Don Antonio Minerba, parroco dell’Addolorata, è stato trovato senza vita nella canonica della parrocchia da alcuni familiari. Non aveva risposto a diverse chiamate e tanto è bastato a far scattare l’allarme. È stato il cognato a scoprire il corpo del sacerdote, quando non c’era più nulla da fare. Stroncato forse da un infarto a 53 anni (compiuti da pochi giorni, il 10 ottobre). Sempre che non siano state fatali le conseguenze del malore. Forse, quando non si è sentito bene è caduto, sbattendo la testa. Una morte inaspettata, solo poche ore prima aveva cominciato la giornata con un pensiero per i suoi parrochiani.

Il suo cammino di fede era cominciato fin da ragazzo e, passo dopo passo, durante il suo sacerdozio era diventato un punto di riferimento soprattutto per i giovani che aveva coinvolto e “abbracciato” con il suo entusiasmo e la sua passione. Sempre presente per chi aveva bisogno, per i poveri a cui ha teso una mano, sempre attento per le situazioni disagiate, difficili.

«A causa di un improvviso malore Don Antonio ha chiuso gli occhi a questo mondo aprendoli al Signore Risorto al quale ha donato la sua vita e tutte le sue energie. La notizia della sua dipartita – si legge nel comunicato della Diocesi di Nardò-Gallipoli – lascia sgomenti sacerdoti e fedeli e un vuoto enorme nella comunità parrocchiale e diocesana». Piange Alezio, piange Aradeo, sua città natale. Due comunità che ora vogliono stringersi attorno alla famiglia, ai genitori e alle due sorelle.

Un dolore condiviso anche a Casarano che aveva lasciato nel 2012, dopo 10 anni. Nel 2002 il vescovo Domenico Caliandro lo aveva nominato parroco del Sacro Cuore di Gesù fino a quando non fu trasferito in Alezio come parroco dell’Addolorata.

I funerali, presieduti dal vescovo Fernando Filograna saranno celebrati domani, 23 ottobre, alle 16.00 sul piazzale del santuario della madonna della Lizza.