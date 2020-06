Alimini, a fuoco 10 ettari di macchia mediterranea: necessario anche l’intervento di un Canadair

Un forte incendio si è sviluppato questo pomeriggio nella zona dei Laghi Alimini, presumibilmente in agro di Carpignano Salentino. In fumo circa 10 ettari di macchia mediterranea e probabilmente anche di terreni privati.

Il forte vento di questa prima giornata d’estate ha favorito indubbiamente il propagarsi delle fiamme. Immediato l’intervento della Protezione Civile di San Donato e Palmariggi e i Vigili del Fuoco.

Per spegnere il rogo, le cui dimensioni non sono ancora state stabilite con esattezza, si è alzato in volo anche un Canadair da Lamezia Terme che ha eseguito circa una quindicina di lanci.

Con i primi caldi torna la triste piaga degli incendi. Resta da stabilire se si sia trattato di un rogo doloso o se invece le fiamme siano divampate accidentalmente.

Siamo solo all’inizio di questa estate che si preannuncia calda e lunga e il rischio che incendi di matrice dolosa trasformino la stagione estiva in un incubo, sembra nuovamente un rischio concreto.