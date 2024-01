Allarme bomba nella Villa Comunale di Lecce, ma era solo uno zaino abbandonato

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 09.36, quando una telefonata alla presso la centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ha allertato i militari per un presunto pacco bomba abbandonato incustodito nei pressi di una panchina all’interno dei giardini pubblici del capoluogo.

I militari del Nucleo Artificieri e Antisabotaggio, quindi, giunti sul posto, hanno prontamente messo in atto il piano previsto per le operazioni e la messa in sicurezza dell’area.

Al fine di svolgere le operazioni in totale sicurezza, gli uomini della “Benemerita” hanno circoscritto la zona con nastro delimitante impedendo il transito ai pedoni. Avuto l’input per l’attivazione del protocollo di sicurezza da parte dell’Incident Commander gli Artificieri hanno utilizzato il robot teleguidato e munito di telecamere, attraverso cui è stato possibile prima ispezionare accuratamente l’oggetto per poi renderlo inefficace con l’eventuale contenuto dinamitardo.

Al termine delle operazioni si è scoperto che si trattava di uno zaino scolastico che non conteneva alcuna sostanza esplosiva.

Un falso allarme dunque e pertanto l’area veniva resa nuovamente accessibile e la situazione tornava alla normalità.