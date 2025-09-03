Gli allievi ufficiali dell’Accademia della Guardia di Finanza ricordano i finanzieri Salvatore De Rosa e Daniele Zoccola

Nella mattinata di oggi, nell’ambito del tradizionale viaggio di istruzione che segna la fine del primo anno di Accademia, i cadetti della Guardia di Finanza del 124° Corso “Brazzano IV” e del 23° Corso “Eridano II” hanno commemorato, deponendo una corona d’alloro, i Finanzieri mare Medaglie d’oro al Valor Civile Salvatore De Rosa e Daniele Zoccola, tragicamente caduti in servizio il 24 luglio 2000, nel corso di un’azione di contrasto all’immigrazione irregolare nelle acque del Canale di Otranto, mentre erano all’inseguimento di un gommone albanese dal quale erano appena sbarcati numerosi migranti.

Il viaggio di istruzione degli Allievi Ufficiali dell’Accademia del Corpo rappresenta da sempre un’importante esperienza formativa di matrice storico-culturale, nell’ambito della quale si visitano località simbolo di eventi che hanno segnato la storia del Paese.

Tra questi viene dedicata particolare attenzione ad episodi nei quali si sono resi protagonisti i militari delle Fiamme Gialle, talvolta fino all’estremo sacrificio, ai fini del contrasto dei più pericolosi fenomeni illeciti, quali il traffico di esseri umani, il contrabbando, il traffico di sostanze stupefacenti, le associazioni mafiose e il terrorismo internazionale.

Alla cerimonia, hanno partecipato il Comandante dell’Accademia del Corpo, Generale di Divisione Cosimo Di Gesù, il Comandante Provinciale di Lecce, Colonnello t.ST Stefano Ciotti, il Comandante dei Corsi di Accademia, di Applicazione e Speciali, Colonnello t.SPEF Stefano Pietrosanto e il Sindaco di Castro Luigi Fersini.