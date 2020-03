Coronavirus, riunione alla Centrale Operativa del 118: più mezzi e uomini per l’emergenza in Salento

Tutto pronto per cercare di far fronte al picco di casi di coronavirus in Salento atteso nelle prossime settimane. Si è tenuta questa mattina un incontro preso la sala riunioni della Centrale Operativa del 118 per cercare di definire una linea organizzativa il più efficace possibile.

All’incontro hanno preso parte il Direttore della Centrale Operativa del 118 Maurizio Scardia e le Associazioni di volontariato convenzionate con la Asl di Lecce. Per evitare che il sistema di primo soccorso vada in sofferenza, dunque, un grande gesto da parte dei volontari.

In vista dell’emergenza attesa, infatti, le associazioni hanno messo a disposizione della Asl di Lecce 8 mezzi in più e più personale a disposizione. Gli ulteriori uomini si dedicheranno principalmente agli interventi sui pazienti sospetti di contagio di Covid-19. Saranno loro gli operatori che risponderanno alle segnalazioni pervenute dal numero apposito 1500, adeguatamente attrezzati e formati per far fronte all’emergenza coronavirus.

Una bella notizia che certamente farà prendere una boccata d’aria ad un servizio, purtroppo, sempre in affanno. Tutto per mettere in sicurezza il Salento e far fronte al picco di casi delle prossime settimane.