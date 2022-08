Annega a 31 anni nella piscina di una villa, tragedia a Tuglie nel giorno di Ferragosto

Stava facendo il bagno nella piscina, quando, per cause ancora da chiarire è annegato.

La giornata di ferragosto fa registrare una nuova tragedia nel Salento.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, ha perso la vita un cittadino cinese 31enne, residente a San Pietro Vernotico.

Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, l’uomo stava facendo il bagno nella piscina dell’abitazione presa in locazione per le vacanze a Tuglie, quando, ripetiamo, per cause ancora da chiarire, è morto annegato.

I parenti, presenti alla scena, hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono anche arrivato i militari dell’Arma dei Carabinieri.

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato alla tragedia.

Maggiori informazione a breve.