I vicini non lo vedono e chiamano i Vigili del Fuoco. Trovato morto in casa 97enne di Salve

Sono stati ancora una volta gli attenti vicini di casa a dare l’allarme essendosi preoccupati per non aver visto l’anziano 97enne. Così è subito partita la chiamata alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ugento che si sono presentati a Salve, in via San Mauro, sperando di poter prestare soccorso ad una persona ancora in vita.

Purtroppo quando i Caschi Rossi sono entrati nell’abitazione, all’interno della casa la situazione è apparsa subito irrimediabilmente compromessa. Gli uomini in divisa hanno trovato l’uomo, N.N. (queste le sue iniziali), classe 1925, riverso a terra nel vano cucina.

Subito dopo sono sopraggiunti i sanitari del 118 che ne hanno constatato il decesso.