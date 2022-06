Tenta di spegnere un incendio e resta ustionato, anziano finisce in Ospedale

Si trovava in campagna, nella zona industriale di Ugento, quando nel tentativo di spegnere un incendio che stava “avvolgendo” le sterpaglie è rimasto ustionato alle gambe. È la prima ricostruzione dell’incidente terminato con una corsa in Ospedale. L’anziano 82enne, soccorso da un’ambulanza del 118, è stato accompagnato prima al Pronto Soccorso del “Francesco Ferrari” di Casarano e poi al centro grandi ustionati di Brindisi, dove è stato ricoverato per curare le bruciature rimediate.

L’orologio aveva da poco segnato le 11.30, quando è scattato l’allarme. Secondo quanto trapelato, è stato un familiare ad attivare la macchina dei soccorsi quando ha trovato il malcapitato riverso per terra. Si era recato nel terreno su richiesta della moglie dell’anziano, preoccupata che non era ancora tornato a casa.

Sul posto, sono giunti anche i carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso.