“Non mi sento bene”, dopo la chiamata alla moglie non risponde più: trovato senza vita in campagna

Era uscito di buon mattino per andare in campagna, come era solito fare. Ma quando ha raggiunto i campi, alla periferia di Veglie, ha telefonato alla moglie per dire «Non mi sento bene». Poche parole, poi ha riattaccato. Dopo quella chiamata, alle 7.30, non ha più risposto. Un silenzio inspiegabile e preoccupante che ha spinto la famiglia di un 74enne a chiedere aiuto.

La ‘corsa contro il tempo’ per soccorrerlo purtroppo è stata vana. L’anziano è stato ritrovato, senza vita, nella sua auto. Probabilmente stava tornando a casa, ma un malore non gli ha lasciato scampo.

Lo hanno cercato tanto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie, setacciando tutti i campi fino alla tragica scoperta, avvenuta a metà mattina. Sul posto anche un’ambulanza del 118 e i Carabinieri della stazione locale che insieme ai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Campi Salentina hanno provato a ricostruire gli ultimi minuti di vita dell’uomo.

La salma è stata ispezionata dal medico legale per stabilire con esattezza la causa del decesso e restituita alla famiglia come disposto dal pm Paola Guglielmi.