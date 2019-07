‘Si ubriacano e si menano nel bar sotto il mio B&B. E i clienti non dormono’. La disperazione del proprietario

«La situazione è diventata insostenibile! Le continue recensioni negative dei clienti del nostro B&B e il passaparola che si sta generando stanno creando un danno d’immagine che non riusciamo più a tamponare. Le istituzioni, anche se avvisate non stanno facendo nulla, non sappiamo più a chi rivolgerci». Inizia con queste parole, la telefonata giunta alla redazione di Leccenews24 del proprietario di un Bed and Breakfast a pochi passi dal centro storico di Lecce. Già la location prestigiosa è un punto a favore della struttura nel salotto buono della città, a cui si deve unire l’importante investimento economico e umano del neo-imprenditore turistico per ‘abbellire’ le camere e dotarle di tutti i confort e rendere la vacanza dei suoi ospiti un sogno. Un sogno, che di notte si trasforma in un incubo per quasi tutti i suoi clienti dato che le stanze si affacciano sulla strada, dove c’è un noto bar animato fino alle prime luci dell’alba.

Non stiamo parlando di un vociare, più o meno allegro, messo in conto anche dagli stessi clienti disposti a pagare anche quel prezzo, senza lamentarsi, pur di stare nel cuore della bella movida leccese. Si tratta di urla, schiamazzi, tafferugli, bivacchi e risse come si legge anche nell’esposto inviato alla Procura di viale de Pietro.

Notte brava per alcuni, notte insonne per altri

Giovanissimi, giovani e meno giovani, tutte le notti, alzano il gomito, convinti che il divertimento si misura con l’alcool. Il punto è capita spesso, troppo spesso, che la situazione degeneri, che prenda pieghe aggressive e violente tanto che è necessario l’intervento delle forze dell’Ordine. Non solo. Sembra non esistere anche orario di chiusura, previsto per le 2.00 di notte. Fino a mattina inoltrata si susseguono clienti, un via vai incessante a cui, malgrado ripetute denunce, nessuno ha mai posto fine.

Non è solo una questione di sonno perso, ma di “vero e proprio disturbo alla quiete pubblica” secondo il proprietario. Alcuni clienti sono spaventati dall’aggressività dei gruppetti che si lasciano andare ai fumi dell’alcool. Più volte hanno ripreso queste scene con il cellulare, finite poi sui social per ‘documentare’ quanta assenza di controlli c’è a Lecce. Senza contare i commenti lasciati su TripAdvisor e Booking.com sullo spettacolo che trovano al mattino, dopo aver passato una notte in bianco: bottiglie per terra, bicchieri di plastica ovunque, rifiuti di ogni tipo e bisogni corporali lasciati al primo angolo utile.

«Io perdo clienti, ma anche Lecce non ci fa una bella figura. Ho messo tutto nelle mani degli avvocati e adesso ne vedremo delle belle, ma non pensavo e non avrei mai voluto arrivare a tanto» ha dichiarato il proprietario del B&B che ha investito tutti i suoi risparmi nell’attività e che vede la chiusura dietro l’angolo.

Vedremo come si evolverà la situazione.