Malato di leucemia ha bisogno di aiuto, Gregorio cerca una casa per lui e la sua cagnolina Kira

Ci sono storie che toccano il cuore come quella di Gregorio Russo e della sua Kira, una cagnolina che è molto di più di una inseparabile amica a quattro zampe. L’uomo, un 48enne originario di Nardò, ha scoperto da poco di avere una “leucemia linfoblastica acuta grave”. Il nome basta a far capire che la strada che ha davanti a sé è tutta in salita e non solo per la malattia da ‘combattere’.

Gregorio non ha una casa, ha in programma un ricovero, fissato per il 6 gennaio, che gli permetterà di cominciare l’iter per un eventuale trapianto di midollo che potrebbe salvargli la vita e vive in auto a Casarano. Un posto non adatto ad una malato che sta affrontando delle cure. Tante, troppe difficoltà per una persona sola, anche se c’è Kira che allevia un po’ il dolore, che segue ovunque il suo padrone e aspetta il suo papà umano anche fuori dall’ospedale, quando è occupato con le cure.

Gregorio non ha avuto una vita facile e ora ha bisogno di aiuto. Non può continuare a vivere in macchina, con una sola coperta con cui copre l’amata Kira, alla quale non fa mancare mai il cibo e nemmeno i giochi. Può pagare l’affitto, ma ha difficoltà a trovare un appartamento, soprattutto perché non ha intenzione di separarsi dalla sua amata cagnolina, « unica ragione di vita».

A tendere una mano a Gregorio, in questo momento, sono state alcune volontarie di Casarano che grazie a collette o donazioni hanno permesso a Gregorio di dormire in un B&B in questi giorni in cui il freddo, di notte, è stato pungente, ma si tratta di soluzioni temporanee. C’è bisogno di una casa, un luogo sicuro che, è bene ripeterlo, Gregorio potrà pagare senza problemi. Basta un umile tetto che possa accogliere lui e Kira, una cagnolina buonissima.

Gregorio è seguito a Tricase, quindi andrebbe bene un alloggio in un comune vicino dove possa sapere Kira al sicuro e dove tornare.