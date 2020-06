Lo invita online ad un appuntamento, ma era un diversivo per rubare in casa sua. Nei guai in tre

Doveva essere una serata “diversa” ed in effetti lo è stata. Ai tempi del digitale, non è raro cercare un compagno o una compagna per un appuntamento romantico su un sito di incontri online. Ma, purtroppo, non sempre è facile distinguere le persone di cui fidarsi da quelle che invece dobbiamo tenere lontane. Vittima del raggiro a Melendugno è un 31enne che cercava la propria anima gemella sul web e che, invece, ha trovato dei rapinatori ad aspettarlo.

L’uomo aveva preso un appuntamento, infatti, su un sito di incontri senza sapere, purtroppo, che era un diversivo per allontanarlo dalla sua abitazione. Uscito di casa per raggiungere il luogo dell’incontro con la donna, una 30enne di Galatina, non c’era più nessuno a impedire il furto di vari oggetti dalla sua abitazione.

Così, un 37enne di Gallipoli ed un altro complice si intrufolano in casa del giovane e portano via due televisori ed un cellulare lo scorso 19 giugno. Ad incastrarli però ci hanno pensato le telecamere di sorveglianza i cui video sono stati analizzati in fase di indagine. I tre complici sono stati individuati dai Carabinieri di Melendugno: la donna e uno dei complici sono stati deferiti in stato di libertà per rapina in abitazione in concorso. La refurtiva è stata recuperata.