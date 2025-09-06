Tradito da un via vai sospetto di auto dalla sua casa, 35enne in carcere

Nel primo pomeriggio di ieri, a seguito di precedente attività info-investigativa gli agenti del Commissariato di Polizia di Taurisano hanno svolto un servizio di appostamento a Morciano di Leuca presso il domicilio di un 35enne.

Poco dopo l’inizio del servizio hanno notato un’autovettura che si fermava nei pressi dell’abitazione, da dove è sceso un uomo di circa 40 anni che si è diretto verso l’ingresso, e dopo aver atteso qualche istante fuori, è comparso sull’uscio il 35enne che, in modo quasi automatico, ha preso dalle mani dell’uomo denaro cedendogli un involucro di colore bianco e richiudendo dietro di sé la porta di casa mentre l’acquirente tornava rapidamente in macchina allontanandosi a forte velocità.

Poco dopo un’altra auto ha fatto sosta con le stesse modalità, anche se l’osservazione degli agenti è stata disturbata dal passaggio di un camion.

La terza macchina non si è fatta attendere e a quel punto, gli agenti appostati raggiugevano velocemente l’abitazione dell’uomo in attesa che lo stesso aprisse la porta per introdursi all’interno e infatti appena il giovane è uscito è stato bloccato e, informato della necessità di procedere ad una perquisizione, i poliziotti hanno proceduto al controllo.

Al termine della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti all’interno dell’appartamento circa 27 grammi di cocaina, circa 614 grammi di marijuana e circa 9 grammi di hashish, banconote in contanti per una somma complessiva di 560 euro, un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento.

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Taurisano per ulteriori accertamenti al termine dei quali è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Dell’arresto è stato avvisato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che ne ha disposto la traduzione presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola”.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.