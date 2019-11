Nascosti nella masseria spuntano armi e passamontagna. Nei guai un giovane di Ugento

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile – Sezione Operativa e i militari della Stazione dei carabinieri di Ugento hanno deferito in stato di libertà per detenzione illegale di armi ed omessa denuncia di esse un 20enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine.

Il giovane è stato sorpreso a detenere illegalmente una noccoliera tirapugni in ferro, nascosta all’interno della propria camera da letto. L’oggetto è stato immediatamente sottoposto a sequestro ma le ricerche non si sono fermate e si sono estese anche alla vicina abitazione di campagna dell’individuo.

A seguito del rastrellamento, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto – ben nascosti all’interno dei muri di cinta a secco – 1 pistola marca beretta modello 34 calibro 9, con matricola abrasa, completa di caricatore comprensivo di 6 cartucce del medesimo calibro, efficiente, in ottimo stato di conservazione. Non solo, sono spuntate anche una confezione contenente 50 cartucce calibro 9 parabellum, in ottimo stato di conservazione, 1 pistola lanciarazzi priva di marca, anch’essa in ottimo stato di conservazione e probabilmente pronta all’uso e 2 passamontagna.

Sempre a pochi passi dall’abitazione rurale, nei pressi di una cava di tufo dismessa, sono è stato trovato 1 autocarro cassonato, marca Ford Transit, oggetto di un furto avvenuto e denunciato a Pescoluse, marina di Salve.

Tutte le armi trovate, le munizioni e il veicolo rubato sono stati sottoposti a sequestro. Il giovane arrestato, espletate le formalità di rito, è stato portato presso la propria abitazione di residenza in regime degli arresti domiciliari.