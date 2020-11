Arnesano, positivo il Comandande della Polizia locale. Il Sindaco chiude anche il Municipio

Il Comandante della Polizia Locale di Arnesano è risultato positivo al Coronavirus. «È asintomatico, sta bene e non presenta sintomi influenzali e/o febbrili» si legge sul sito del Comune in una nota a firma del Sindaco che ha voluto augurare al Commissario Gabriele Podo e a tutti i concittadini contagiati una immediata e serena guarigione. Sono undici, secondo le ultime informazioni ufficiali, aggiornate al 17 novembre, le persone risultate positive al tampone nella cittadina. 13 quelle in quarantena, in permanenza domiciliare obbligatoria, di cui tre risultate negative al test e 10 che non hanno effettuato il tampone.

Come previsto, in questi casi, il Sindaco Emanuele Solazzo ha chiuso, cautelativamente e precauzionalmente, il Municipio e il Comando di Polizia Locale dal 19 novembre 2020 al 22 novembre per permettere la sanificazione degli ambienti. In questi giorni, quindi, gli Uffici saranno chiusi al Pubblico e i Dipendenti Comunali lavoreranno da casa, in smart-working.

Ricordando le regole da rispettare per spezzare la diffusione dei contagi – usare sempre la mascherina, rispettare la distanza di sicurezza ed evitare di uscire da casa se non nei casi previsti dall’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – il Sindaco, dopo aver sentito il Comandante della stazione dei Carabinieri di Monteroni di Lecce, ha confermato la disponibilità degli uomini in divisa ad intensificare i controlli su tutto il territorio comunale.

Non solo, se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare non esiterà a prendere altre decisioni, per cercare di frenare i numeri. «Preannuncio che nella malaugurata ipotesi in cui nel nostro Paese dovesse continuare a persistere questo grave evolversi della situazione epidemiologica nonché il suo carattere particolarmente diffusivo non esiterò nei prossimi giorni a prorogare ulteriormente la già disposta chiusura delle nostre Scuole, giusta Ordinanza n° 50 del 14 novembre 2020 e sempre al solo ed esclusivo fine di salvaguardare la salute e la incolumità di tutti noi».